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Френкі де Йонг відповів Ракітічу, що не буде займати його позицію на полі

10:18 562 Читать на русском
Френкі де Йонг відповів Ракітічу, що не буде займати його позицію на полі
Френкі де Йонг / ФК Аякс

Півзахисник Барселони Френкі де Йонг заявив, що не збирається займати місце Івана Ракітіча в центрі поля.

Іван Ракітіч повідомив, що прихід Френкі де Йонга не вплине на його позицію в центрі поля.

Де Йонг визнаний найкращим гравцем чемпіонату Нідерландів – влітку він приєднається до Барселони

"Вона вже зайнята", – заявив хоратський хавбек.

"Барселона сказала мені, що я займу одну з трьох позицій у півзахисті. Подивимось, що станеться. Я не збираюсь говорити, де саме хочу грати.

Я досі не спілкувався з Вальверде. Ви кажете, що він перебуває під тиском, але це також завдяки ЗМІ", – розповів де Йонг Veronica Inside.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Френкі де Йонг Френкі де Йонг Іван Ракітіч Іван Ракітіч
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