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Барселона имеет 3 варианта для подписания Неймара

14:42 122 Читати українською
Барселона имеет 3 варианта для подписания Неймара
Неймар / ФК ПСЖ

Барселона стремится вернуть Неймара и имеет для этого 3 опции.

Барселона снова задумалась над возможностью возвращения своей бывшей звезды Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

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Для этого испанцы имеют 3 варианта: руководство хочет ухода Филиппе Коутиньо, который не оправдал надежд, Усман Дембеле имеет возможность воссоединиться с Томасом Тухелем, с которым работал в Боруссии Д, а также Иван Ракитич, который также может покинуть "блаугранас".

Неймар выступал за Барселону с 2013 по 2017 годы и в сезоне 2014/15 выиграл требл.

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