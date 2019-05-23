Барселона і Сельта не можуть домовитись щодо вартості Максі Гомеса

Барселона веде переговори про перехід нападника Сельти Максиміліано Гомеса в літнє трансферне вікно.

Каталонський клуб зробив стартову пропозицію щодо уругвайського нападника в розмірі 25 млн євро. Сельта не має наміру відпускати гравця за таку суму, передає Sport.es з посиланням на Radio Galega.

Барселона готова придбати разом з Грізманном ще одного нападника

Додається, що в контракті Гомеса прописані відступні в розмірі 50 млн євро, однак клуб готовий знизити вимоги й відпустити його не менше, ніж за 40 млн євро.

Відзначається, що в особі Гомеса "синьо-гранатові" розраховують отримати заміну для Луїса Суареса, у якого зараз немає альтернативи в команді.

У поточному сезоні 22-річний нападник взяв участь в 35 матчах іспанської Прімери, в яких відзначився 13 голами і 5 результативними передачами.

Літо Барселони: молода зірка Бундесліги та 4 забивні ноунейми – каталонці починають пошуки заміни Суаресу