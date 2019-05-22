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Барселона готова придбати разом з Грізманном ще одного нападника

11:36 1011 Читать на русском
Барселона готова придбати разом з Грізманном ще одного нападника
Антуан Грізманн / Reuters

Каталонська Барселона планує серйозне підсилення атакувальної ланки у літнє трансферне вікно.

Чемпіони Іспанії не будуть обмежуватися підписанням одного Антуана Грізманна, повідомляє Mundo Deportivo.

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У клубі вважають, що основному центрфорварду Луїсу Суаресу потрібна конкуренція. Саме тому Барселона цікавиться нападником Родріго з Валенсії та Александром Ляказеттом з Арсенала. Ці два кандидати можуть стати гідною альтернативою уругвайцю.

Нагадаємо, Барселона встигла оформити перший гучний трансфер ще взимку – Аякс отримав 75 млн євро за свого півзахисника Френкі де Йонга.

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