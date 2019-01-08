Літо Барселони: молода зірка Бундесліги та 4 забивні ноунейми – каталонці починають пошуки заміни Суаресу

Іспанська Барселона розпочинає полювання за форвардом, який зможе стати довготерміновою заміною ветерану Луїсу Суаресу на Камп Ноу.

Після розпланування зимового трансферного вікна керівництво іспанської Барселони починає формувати порядок денний на літню кампанію, де головною ціллю "блаугранас" стане підписання забивного форварда. Про це йдеться у матеріалі Marca.

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Метою на січень було підсилення оборони та підписання центрального півзахисника. Третім можливим трансфером міг стати новий центрфорвард, але великої пріоритетності пошук нападника наразі не мав.

Перед стартом наступного сезону Луїс Суарес святкуватиме свій 32-й день народження і в клубі добре усвідомлюють, що повинні розпочати роботу над пошуком гідної заміни. Щоправда, тип бажаного гравця ще не визначено – занадто багато факторів впливає на це. Знайти на ринку нападника, характеристики якого задовільнять технічного секретаря Абідаля та тренера Вальверде, а ціна буде притомною, доволі складно.

У листопаді Борусія Д оголосила про викуп Алькасера у Барселони, а ще один форвард каталонців Мунір відмовився продовжувати контракт з клубом і влітку безкоштовно перейде у Севілью, відхиливши пропозицію про новий 4-річний контракт. І Ерік Абідаль, і Ернесто Вальверде хотіли зберегти Муніра в складі, сприяти його подальшому розвитку, а в разі прогресу навіть і відмовитися від підписання нової "дев'ятки". Ці двоє були реальними варіантами для Барси, але події останніх місяців виключили їх зі списку претендентів на заміну Суаресу.

Хоч уругваєць і залишається беззміним гравцем основи у Вальверде, та Барселона повинна вже починати пошук потенційної зміни для Суареса на ринку. Шорт-лист "блаугранас" упродовж останнього часу поповнився кількома іменами: Кшиштоф Пйонтек (Дженоа), Ніколя Пепе (Лілль), Максі Гомес (Сельта), Лука Йовіч (Айнтрахт) і Тімо Вернер (РБ Лейпциг). Цілком імовірно, що один із них переїде на Камп Ноу вже влітку. Є, щоправда, мала ймовірність, що трансфер відбудеться взимку. Та це вже трохи інша історія...

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