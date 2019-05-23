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Барселона и Сельта не могут договориться о стоимости Макси Гомеса

12:40 78 Читати українською
Барселона и Сельта не могут договориться о стоимости Макси Гомеса
Максимилано Гомес / FC Barcelona Forum

Барселона ведет переговоры о переходе нападающего Сельты Максимилиано Гомеса в летнее трансферное окно.

Каталонский клуб сделал стартовое предложение за уругвайского нападающего в размере 25 млн евро. Сельта не намерен отпускать игрока за такую сумму, передает Sport.es со ссылкой на Radio Galega.

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Добавляется, что в контракте Гомеса прописаны отступные в размере 50 млн евро, однако клуб готов снизить требования и отпустить его не менее, чем за 40 млн евро.

Отмечается, что в лице Гомеса "сине-гранатовые" рассчитывают получить замену для Луиса Суареса, у которого сейчас нет альтернативы в команде.

В текущем сезоне 22-летний нападающий принял участие в 35 матчах испанской Примеры, в которых отметился 13 голами и 5 результативными передачами.

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Испания Барселона Барселона Сельта Сельта Трансферы Барселоны Максимилиано Гомес Максимилиано Гомес
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