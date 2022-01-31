Іспанський і французький гранди можуть оформити обмін гравцями в останні години зимового трансферного вікна-2022.

"Синьо-гранатові" планують завершити угоду на фініші трансферного вікна. Барса і ПСЖ розпочали перемовини щодо Усмана Дембеле. Француз відмовився підписувати новий контракт з каталонцями і ризикував не виходити на поле до кінця сезону.

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Парижани можуть допомогти Барселоні зекономити кілька мільйонів євро зарплатні француза. Сторони планують у найближчі години завершити обмін гравцями. Планується, що Дембеле стане гравцем ПСЖ, а у зворотному напрямку вирушить Хуан Бернат, повідомляє AS.

Іспанець у випадку переходу складе конкуренцію Жорді Альбі на позиції лівого захисника. Барселоні начебто пропонували ще й Анхеля Ді Марію, але каталонці не можуть собі дозволити підписання аргентинця, позаяк хочуть завершити перехід П'єр-Емеріка Обамеянга з Арсенала. Відхід Дембеле і поява вільних коштів дозволить "синьо-гранатовим" офіційно підписати габонця.

Від Мауро Ікарді, якого ПСЖ теж пропонував включити в угоду щодо Дембеле, Барса відмовилася одразу. Обамеянг залишається пріоритетним варіантом. Але клубам варто поквапитися, адже сьогодні опівночі трансферне вікно зачиниться.

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