Испанский и французский гранды могут оформить обмен игроками в последние часы зимнего трансферного окна-2022.

"Сине-гранатовые" планируют завершить сделку на финише трансферного окна. Барса и ПСЖ начали переговоры по Усману Дембеле. Француз отказался подписывать новый контракт с каталонцами и рисковал не выходить на поле до конца сезона.

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Парижане могут помочь Барселоне сэкономить несколько миллионов евро на зарплате француза. Стороны планируют в ближайшие часы завершить обмен игроками. Планируется, что Дембеле станет игроком ПСЖ, а в обратном направлении отправится Хуан Бернат, сообщает AS.

Испанец в случае перехода составит конкуренцию Жорди Альбе на позиции левого защитника. Барселоне якобы предлагали еще и Анхеля Ди Марию, но каталонцы не могут себе позволить подписание аргентинца, поскольку хотят завершить переход Пьер-Эмерика Обамеянга из Арсенала. Уход Дембеле и появление свободных денег позволит "сине-гранатовым" официально подписать габонца.

От Мауро Икарди, которого ПСЖ тоже предлагал включить в сделку по Дембеле, Барса отказалась сразу. Обамеянг остается приоритетным вариантом. Но клубам стоит поторопиться, ведь сегодня в полночь трансферное окно закроется.

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