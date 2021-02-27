Нападник Інтера Лаутаро Мартінес нарешті визначився, де продовжить свою кар'єру.

"Барселона хотіла придбати мене рік тому, я теж хотів перейти, але зараз Барса для мене вже в минулому. Я залишаюся в Інтері.

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Я не покину команду влітку. Найближчим часом планую продовжити контракт і залишитися тут надовго", – цитує Мартінеса журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

Очікується, що нова угода 23-річного аргентинця та міланського клубу буде розрахована до літа 2025-го. Сума відступних за зірку залишиться на рівні 111 млн євро.

У нинішньому сезоні Серії А Лаутаро провів 23 матчі, в яких відзначився 13-ма голами та 4-ма асистами.

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