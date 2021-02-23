Легенда без жодного титулу

Воротарська позиція в Інтері завжди була однією із найсильніших у команді. Лише за останні кілька десятиліть там діяли Жуліо Сезар, Франческо Тольдо, Джанлука Пальюка, Вальтер Дзенга. Самі легенди. Ось уже майже протягом цілої декади намагається вибороти своє місце у пантеоні Самір Хандановіч. Словенцеві не пощастило опинитися у клубі в один із найтемніших "періодів". За 9 років на Сан-Сіро не вдалося здобути жодного трофею. Тому ж Сезару знадобилося вдвічі менше часу, щоб збагатитися 14-ма титулами, серед яких Ліга чемпіонів 2010-го.

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Власне, вищезгадане – фактично єдиний аргумент скептиків, які намагаються применшити внесок словенського гіганта. Хандановіч завжди був одним із найкращих на полі, допомагав Інтеру не провалитися ще більше, був зразковим професіоналом і не влаштовував скандалів, коли значно успішніші клуби намагалися його переманити. 375 офіційних матчів – третій показних для воротарів "нерадзуррі" за всю історію (до другого залишилося 10 поєдинків). Чого ж тут може бракувати для культового статусу?

Наш герой як ніхто інший у сьогоднішньому Інтері заслуговує на чемпіонство. Команда зараз на вершині Серії А, але на вустах громадськості інші герої. Передусім, говорять про Конте, Лукаку і Лаутаро чи навіть скандаліста Відаля та провального Еріксена. Свою порцію компліментів регулярно отримують реактивний Хакімі та тріо центрбеків. Хандановіча згадують ледь не в останню чергу. Перед очима все частіші помилки голкіпера. Жити старими здобутками ніхто не дасть, тим паче у топ-клубі.

На початку сезону Самір справді дуже часто, як для себе, помилявся. Вже не лише уболівальники, а й експерти гучніше заговорили про необхідність зміни поколінь. Схоже, це розуміють і в керівництві клубу. Хандановічу в липні виповниться 37. Його контракт розрахований до літа 2022 року. Переговори про новий навіть не стартували. Така гра, як у недавньому дербі, натякає, що дарма. Однак злети і падіння стали все частішими. Це нормально для такого віку. Ось чому вже понад рік Інтер пов'язують із підписанням нового воротаря. Імен стає дедалі більше, а майбутнє літо стане вирішальним. Потенційний трансфер дозволить зробити процес заміни максимально сприятливим, адже ще рік новачок зможе тренуватися пліч-о-пліч з ветераном.

Трубін – дуже неочевидний кандидат

Скаути Інтера розглядають чимало варіантів. Це правда. Проте прізвище Трубіна не було серед основних аж до минулої осені. Міланці не шукають молодого голкіпера. Часу на зростання немає. Потрібен гравець у розквіті сил та ще й такий, що уже встиг себе проявити на високому рівні. Ще у минулому сезоні цей профіль був повною протилежністю 19-річному українцю. Все змінилося минулої осені. Анатолій несподівано витіснив із основи Андрія Пятова та видав низку потужних перфомансів. На чільному місці тут виступи в Лізі чемпіонів, де Шахтар двічі переміг Реал та втримав дві "сухих" нічиї проти Інтера.

Саме з матчів проти італійського клубу почався галас. Тамтешні ЗМІ наввипередки нахвалювали Трубіна та пророчили йому велике майбутнє. Найгучнішою була культова Gazetta dello Sport, яка винесла гучний вердикт: "Номінуємо його як кандидата на заміну Хандановічу". І це вже після першої зустрічі команд. Пізніше навіть Антоніо Конте визнав силу Анатолія: "Їхній воротар був найкращим на полі і в першому, і в матчі-відповіді". Логічно, що це додало чуткам про перехід нової сили.

Слідом на українця буквально посипалося визнання. Потрапляння у збірну туру, боротьба за звання найкращого гравця тижня ЛЧ (поступився лише Неймару). Після такого присутність його прізвища у різноманітних топах зовсім не дивувала. УЄФА включив Трубіна у символічну збірну відкриттів Ліги чемпіонів та у топ-50 зірочок, які мають вистрілити у 2021-му. Вишенькою на торті стала нагорода у своєму рідному клубі. Юний голкіпер став найкращим гравцем Шахтаря за підсумками 2020 року. Феноменальний старт.

На щастя, такий успіх не призвів до втрати орієнтирів. "Все, що пишуть в газетах – це чутки. Нехай люди пишуть, мені це нецікаво. Зосереджений на своїй грі в Шахтарі", – зізнавався Трубін. А відмежовуватися було від чого. Окрім Інтера, йшлося про інтерес Лаціо, Байєра та навіть Челсі. Агент футболіста – Юрій Данченко – у коментарі італійській пресі відмовився розкривати будь-які деталі: "Анатолія вже назвали найкращим гравцем Шахтаря. Напевно, це не просто так. Багато клубів проявляють інтерес, але наразі я волію не говорити про його майбутнє. Чи є Інтер серед клубів, які виходили на нього? Це секрет".

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А хто конкуренти?

Для початку наголосимо на двох моментах. По-перше, ми вже згадували про тривалу роботу скаутів Інтера. У списку "нерадзуррі" зібралася низка перспективних голкіперів. По-друге, для головного кандидата буде виділений окремий підпункт. І ще, у пошуках Інтер керується двома головними критеріями – вік та ціна. Наступник Хандановіча повинен закрити воротарську позицію на 5-10 років, а вартість трансферу не повинна перевищувати 20-30 млн євро. Дуже бажано підписати гравця якомога дешевше, адже з фінансами у клубі не все гаразд.

Алекс Мерет. Цей хлопчина вже давно серед ньюсмейкерів на Апеннінах, але йому лише 23. За ним полювали ледь не всі гранди Серії А. Найоперативнішим виявився Наполі, який не побоявся викласти 25 млн євро. Спочатку вихованець Удінезе переважно програвав конкуренцію Давіду Оспіні. Ширилися чутки про бажання змінити обстановку. Саме цим прагнув скористатися Інтер, намагаючись знизити цінник. Однак останнім часом Дженнаро Гаттузо все більше довіряє голкіперу збірної Італії. Трансфер Мерета буде найбільш складним з усього цього списку.

Марко Сільвестрі. У Верони одна з найкращих оборон у нинішньому сезону. Не останню роль у цьому відіграв голкіпер "мастифів", який уже провів п'ять сухих матчів. Для середняка це дуже солідний показник. Також це дуже вигідний варіант з точки зору фінансів. Контракт завершується влітку 2022-го, тому Верона буде не проти продати Сільвестрі по завершенні чемпіонату. Перешкод для Інтера дві. Марко вже нібито дав слово, що перейде у Рому, а також вік. На початку березня італійцеві виповниться 30 років.

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Алессіо Краньйо. Одна зі світлих плям на жахливому сезоні Кальярі, який напередодні таки звільнив Еусебіо Ді Франческо. 26-річний голкіпер вже встиг дебютувати у збірній, а у нинішньому сезоні є лідером Серії А за кількістю сейвів. Після 23-х турів їх у Краньйо 96, що на 16 більше, ніж у найближчого переслідувача. Агент Алессіо вже відкрито говорить про інтерес Інтера: "Те, що про нього говорять як про наступника Хандановіча, приємно. Я не сумніваюся, що він готовий".

П'єрлуїджі Голліні. Колись вважався надзвичайно талановитим. Манчестер Юнайтед не побоявся підписати його у команду U-18. Англійський етап кар'єри вийшов не дуже вдалим. У Аталанту італієць перебирався уже з Астон Вілли. За плечима Голліні понад сотня матчів у Серії А (кожен четвертий – на нуль), досвід гри за збірну та у Лізі чемпіонів. Повністю відповідає профілю голкіпера, якого шукає Інтер.

Інтер хоче повторити історію

Ось ми і дісталися до головного кандидата. Міланці налаштовані піти перевіреним шляхом та знову забрати "першого номера" із Удінезе. Паралелей з Хандановічем не уникнути. Тим більше, що наразі Хуан Муссо перебуває у тому ж віці – 26 років – що і словенець на момент свого переходу влітку 2012-го. Тоді в Удіне як частина трансферу вирушив Марко Фараоні. Зараз, подейкують, подібна доля може спіткати Іонуца Раду.

Аргентинець, у активі якого лише 23 хвилини у футболці національної збірної, не перший рік дивує Серію А. Минулого літа вже ледь не відбувся трансфер в Рому або Інтер. Все зірвалося, але Муссо відреагував дуже зріло: "Я був задоволений і гордий таким інтересом, оскільки це означає, що я додаю як футболіст. Я знав, що воротар Інтера все ще має дворічний контракт, і, можливо, вони пізніше зроблять інвестицію, щоб підписати нового голкіпера. Я також чув про зацікавленість Роми, але це все вплинуло на мене тільки позитивно".

Говорячи про "зацікавленість Роми", Хуан помітно применшує масштаби переговорного процесу. Між клубами вже була досягнута "неформальна домовленість" щодо переходу. Можливо, Муссо просто хитрує, адже у нього є додатковий стимул обрати саме Інтер. Зі спортивними амбіціями і так все зрозуміло. Проте за міланський клуб також грає близький друг голкіпера Удінезе. Йдеться про Лаутаро Мартінеса, з яким вони разом виступали за Расінг та аргентинські збірні. Обидва, до речі, бронзові призери Копа Амеріка-2019 та підтримують з'язок у Італії.

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Часто трапляється, що після зірваного трансферу в топ-клуб футболісти втрачають мотивацію грати за нинішню команду. Це історія не про Муссо. Він не зменшив вимоги до себе і допоміг Удінезе подолати кризу старту сезону. Його шість "сухих" матчів (один, між іншим, проти Інтера) значно посприяли ривку "зебр" із зони вильоту в середину турнірної таблиці. Влітку ніхто вже не буде перешкоджати трансферу. До того ж Хуан сам прагне зробити крок уперед, але не чинить тиску на свій клуб. "Хочу грати в команді, яка звикла виступати в Лізі чемпіонів і метою якої є боротьба за титули. Це те, про що я мрію. І якщо це має статися, то це станеться у відповідний час", – сподівається аргентинець.

Замість висновку

Як бачимо, шанси Трубіна опинитися на Сан-Сіро справді не найвищі. Анатолій лише один із чималої кількості кандидатів. Так, далеко не останній у списку, але й не фаворит. Наразі проти українця грають юний вік (варто розуміти – недостатньо досвіду) та відсутність паспорта громадянина ЄС. Варто розуміти, що захоплення італійської преси – це одне, а трансферна політика великого клубу – зовсім інше.

Цікаво, що позиції Трубіна ще можуть відчутно покращитися. Потрібне поєднання кількох факторів. Передусім, Анатолій повинен і надалі демонструвати переконливу гру, а Шахтар мусить пройти якомога далі у єврокубках. Далі йдуть непідконтрольні українцеві умови. Річ у тім, що трансфер Муссо не такий і простий. Удінезе проситиме за свого лідера щонайменше 30 млн євро. Для нинішнього Інтера це дуже велика сума. Якщо не вдасться врегулювати фінанси, то клуб банально не зможе дозволити собі цей перехід. Між іншим, минулого літа "нерадзурі" намагалися зірвати джек-пот, переконуючи тер Штегена не підписувати новий контракт з Барселоною.

Допомогти Трубіну може навіть Хандановіч. Якщо словенець збереже форму останніх матчів, в Інтері готові довіритися йому на наступний сезон та пролонгувати на іще один. При умові збереження рівня зарплати, яка складає 3,2 млн євро. У такому разі Хуан Муссо не буде чекати ще рік. Йому доведеться реалізовувати амбіції в іншому місці. На щастя, пропозицій достатньо. Тим часом Трубін зможе набратися досвіду та матиме час морально підготувати до наступного кроку в кар'єрі. Однак наразі шанси побачити українця голіпером Інтера більше схожі на мрію.

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