"Барселона хотела приобрести меня год назад, я тоже хотел перейти, но сейчас Барса для меня уже в прошлом. Я остаюсь в Интере.

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Я не оставлю команду летом. В ближайшее время планирую продлить контракт и остаться здесь надолго", – цитирует Мартинеса журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Ожидается, что новое соглашение 23-летнего аргентинца и миланского клуба будет рассчитано до лета 2025. Сумма отступных за звезду останется на уровне 111 млн евро.

В нынешнем сезоне Серии А Лаутаро провел 23 матча, в которых отметился 13-ю голами и 4-мя ассистами.

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