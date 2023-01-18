Гюндоган може перебратись до Барселони вже по завершенні сезону 2022/23, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на The Telegraph.

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Контракт німецького хавбека якраз спливає влітку 2023-го, тож каталонці можуть його підписати на правах вільного агента. Проблемою може стати ненадійний фінансовий стан Барселони, яка все ще має обмеження по зарплаті для гравців.

У поточному сезоні Гюндоган зіграв у 25 матчах за Манчестер Сіті, в яких відзначився 2 голами та 2 результативними передачами. Transfermarkt оцінює Ілкая в 25 млн євро.

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