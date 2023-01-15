Влітку 2022 року нападник збірної Польщі Роберт Лєвандовскі зазначив своєму агенту Піні Захаві про бажання змінити обстановку. Як інформує Relevo, представник гравця розпочав переговори з різними топ-клубами Європи.

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Згідно з джерелом, насамперед Захаві звернувся до Реала, тому що сам Лєвандовскі висловив бажання перейти в мадридський клуб. Незважаючи на особисте бажання президента Реала Флорентіно Переса підписати поляка, у столиці Іспанії вирішили, що 34-річний Роберт не стане ідеальним підписанням у команду, у складі якої вже виступає найкращий центрфорвард світу Карім Бензема. Їх визнали несумісними.

Після цього на представника Лєвандовскі вийшла Барселона: каталонський клуб представив гравцеві свій проект, після чого з Робертом зв'язався особисто головний тренер Хаві Ернандес. Тільки після цього Лєвандовскі погодився перейти в Барселону.

У сезоні 2022/23 Лєвандовскі забив 19 голів у 21 матчі за каталонську команду в усіх турнірах.

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