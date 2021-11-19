Жоан Лапорта прагне випередити Реал у боротьбі за Кіліана Мбаппе, повідомляє AS з посиланням на журналіста Cadena SER Маріо Торрехона.

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Президент Барселони говорить про свої наміри у приватних розмовах з близьким оточенням. Втім, план Лапорти виглядає сюрреалістично, як і повернення Мессі на Камп Ноу. Бос Реала Флорентіно Перес вже ледь не прямо говорить про підписання Мбаппе, а чемпіон світу натяками підтверджує це.

Нагадаємо, контракт форварда з ПСЖ завершується наступного літа, тому вже у січні він може укладати попередні угоди з іншими клубами.

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