Барселона хоче поцупити Мбаппе з-під носа Реала – Лапорта хизується зухвалим планом перед друзями
Барселона може зірвати трансферні плани одвічного суперника.
Жоан Лапорта прагне випередити Реал у боротьбі за Кіліана Мбаппе, повідомляє AS з посиланням на журналіста Cadena SER Маріо Торрехона.
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Президент Барселони говорить про свої наміри у приватних розмовах з близьким оточенням. Втім, план Лапорти виглядає сюрреалістично, як і повернення Мессі на Камп Ноу. Бос Реала Флорентіно Перес вже ледь не прямо говорить про підписання Мбаппе, а чемпіон світу натяками підтверджує це.
Нагадаємо, контракт форварда з ПСЖ завершується наступного літа, тому вже у січні він може укладати попередні угоди з іншими клубами.
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