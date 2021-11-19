Жоан Лапорта стремится опередить Реал в борьбе за Килиана Мбаппе, сообщает AS со ссылкой на журналиста Cadena SER Марио Торрехона.

Прием пузом и пасы пяткой: Лапорта порадовал техникой на Камп Ноу

Президент Барселоны говорит о своих намерениях в частных разговорах с близким окружением. Впрочем, план Лапорты выглядит сюрреалистично, как и возвращение Месси на Камп Ноу. Босс Реала Флорентино Перес уже едва ли не прямо говорит о подписании Мбаппе, а чемпион мира намеками подтверждает это.

Напомним, контракт форварда с ПСЖ истекает следующим летом, поэтому уже в январе он может заключать предварительные соглашения с другими клубами.

Барса презентувала Хаві: божевільні співи з Лапортою, зауваження ветеранам, меседж Дембеле і Мессі