Барселона хочет украсть Мбаппе из-под носа Реала – Лапорта хвастается дерзким планом перед друзьями
Барселона может сорвать трансферные планы извечного соперника.
Жоан Лапорта стремится опередить Реал в борьбе за Килиана Мбаппе, сообщает AS со ссылкой на журналиста Cadena SER Марио Торрехона.
Прием пузом и пасы пяткой: Лапорта порадовал техникой на Камп Ноу
Президент Барселоны говорит о своих намерениях в частных разговорах с близким окружением. Впрочем, план Лапорты выглядит сюрреалистично, как и возвращение Месси на Камп Ноу. Босс Реала Флорентино Перес уже едва ли не прямо говорит о подписании Мбаппе, а чемпион мира намеками подтверждает это.
Напомним, контракт форварда с ПСЖ истекает следующим летом, поэтому уже в январе он может заключать предварительные соглашения с другими клубами.
Барса презентувала Хаві: божевільні співи з Лапортою, зауваження ветеранам, меседж Дембеле і Мессі