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Барселона хоче оголосити про трансфер Де Лігта до матчів Аякса з Ювентусом

15:34 693 Читать на русском
Барселона хоче оголосити про трансфер Де Лігта до матчів Аякса з Ювентусом
Маттейс Де Лігт / фото з відкритих джерел

Захисник Аякса Маттейс Де Лігт вже незабаром може стати гравцем Барселони.

За інформацією Sport.es, Барселона узгодила контракт з Де Лігтом та домовилась про трансфер з Аяксом. Повідомляється, що "блаугранас" хочуть оформити трансфер нідерландця до початку чвертьфінальних матчів між Аяксом та Ювентусом.

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Гравець виявив бажання перейти в Барселону і Аякс не буде перешкоджати бажанню Маттейса та відпустить його у Іспанії. При цьому каталонський клуб не буде збільшувати свою попередню пропозицію у розмірі 60 млн євро за Де Лігта.

У поточному сезоні Де Лігт зіграв за Аякс 43 матчі та забив 4 голи. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця у 70 млн євро. До слова, перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Аяксом та Ювентусом зіграють у середу, 10 квітня. Матч-відповідь відбудеться за тиждень у Турині.

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