"Зозуля зацікавив не лише Хетафе у Прімері": чому Іспанія дивується вибору Шевченка

"Футбол 24" поспілкувався з журналістом El Digital de Albacete Уго Піньєю, який прокоментував чутки про можливу зміну клубу Романом Зозулею, а також висловив здивування ставленням Шевченка до форварда Альбасете.

– В іспанській пресі з'явилась інформація, що Роман Зозуля зацікавив Хетафе, який доволі сенсаційно бореться у нинішньому сезоні за єврокубки? Наскільки ці чутки відповідають реальності?

– Наразі між Зозулею та Альбасете немає перемовин щодо продовження контракту, оскільки клуб ще не зробив йому жодної пропозиції. Однак у контракті гравця прописана спеціальна клаусула, за якою угода повинна бути пролонгована автоматично, якщо Альба проб'ється у Прімеру. Зараз, нагадаю, команда перебуває на третій позиції (два перші у таблиці клуби отримують прямі путівки, а команди з третього по шосте місця грають плей-офф – прим. "Футбол 24").

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Альбасете не поспішає вести перемовини з Зозулею, адже надворі лише квітень. Однак, це правда, що ним цікавиться не лише Хетафе, але й інші клуби Прімери. Поки що можна говорити лише про інтерес, якоїсь конкретики наразі немає.

– Іспанські експерти та фанати називають Романа гравцем рівня Прімери. Вас не дивує, що він не виступає за збірну України?

– Так, це сильно дивує. У складі Альбасете є чимало гірших за класом гравців, які представляють свої національні збірні: Баллу (Канада), Рей Манай (Албанія), Дані Торрес (Колумбія)...

Ми розуміємо, що мова йде про 30-річного футболіста, і виступи у Сегунді, можливо, не роблять його топ-виконавцем. Але Шевченко вже вніс його у резервний список на матчі проти Португалії та Люксембургу. До речі, це обурило оточення Зозулі, якого начебто навіть не попередили персонально.

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– Ви погоджуєтесь, що іспанські арбітри упереджено ставляться до Зозулі?

– Так, цілком. Судді майже завжди підносять себе над гравцем. Ми хочемо вірити, що це відбувається лише через футбольні якості Романа: він справжній боєць, завжди нав'язує суперникам боротьбу на кожному клаптику поля... В іспанському футболі таке рідко можна помітити. Тут не ведуть боротьбу на межі, а Зозуля це робить.

У поточному сезоні він отримав 5 жовтих та дві червоні картки. І зараз ми говоримо про форварда!

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– Чи страждає досі Зозуля від інциденту з фанатами Райо Вальєкано, які звинувачували його у нацизмі?

– Минулого року, коли Райо приймав Альбасете, Зозуля не хотів брати участь у матчі. Однак він грав у повторному поєдинку, і нічого не сталось. Деякі фанати Райо лише вигукували кричалки на його адресу.

Ця "справа" більше стосується його особистості, ніж футбольних якостей. Це, насправді, ганебно.

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