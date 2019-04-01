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Барселона хочет объявить о трансфере Де Лигта до матчей Аякса с Ювентусом

15:35 73 Читати українською
Барселона хочет объявить о трансфере Де Лигта до матчей Аякса с Ювентусом
Маттейс Де Лигт / фото из открытых источников

Защитник Аякса Маттейс Де Лигт уже вскоре может стать игроком Барселоны.

По информации Sport.es, Барселона согласовала контракт с Де Лигтом и договорилась о трансфере с Аяксом. Сообщается, что "блаугранас" хотят оформить трансфер нидерландца до начала четвертьфинальных матчей между Аяксом и Ювентусом.

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Игрок изъявил желание перейти в Барселону. Аякс не препятствовать желанию Маттейса и отпустит его в Испанию. При этом каталонский клуб не будет увеличивать свое предыдущее предложение в размере 60 млн евро за Де Лигта.

В текущем сезоне Где Лигт сыграл за Аякс 43 матча и забил 4 гола. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 70 млн евро. К слову, первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Аяксом и Ювентусом сыграют в среду, 10 апреля. Ответный матч состоится через неделю в Турине.

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