Барселона йде в суд, щоб змусити Атлетіко викупити Антуана Грізманна, повідомляє Mundo Deportivo. "Блаугранас" планують відсудити 40 мільйонів євро та позбутися контракту з французьким форвардом.

Атлетіко планує силоміць тримати Грізманна на лаві запасних – мадридці не хочуть платити обіцяні гроші Барселоні

Влітку 2021-го Атлетіко орендував Грізманна з Барселони на один сезон з можливістю продовження оренди ще на рік. Також у контракті прописали умову: якщо Антуан зіграє понад 50% матчів за "кольчонерос" – автоматично активується опція викупу.

Барселона стоїть на тому, що початковий контракт був розрахований на сезон-2021/22, протягом якого Грізманн відіграв половину доступного часу за Атлетіко. У Мадриді ж вважають, що умова поширюється на два роки угоди, тому викуп наразі не обов'язковий.

Атлетіко в останніх матчах хитрує, випускаючи Грізманна в кожному матчі після 60 хвилини. Француз все одно встигає принести команді Сімеоне користь (забив 3 голи), а також принижує публічно Барселону, цілуючи емблему Атлетіко.