Барселона идет в суд, чтобы заставить Атлетико выкупить Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo. "Блаугранас" планируют отсудить 40 миллионов евро и избавиться от контракта с французским форвардом.

Атлетико планирует силой держать Гризманна на скамье запасных – мадридцы не хотят платить обещанные деньги Барселоне

Летом 2021-го Атлетико арендовал Гризманна из Барселоны на один сезон с возможностью продления аренды еще на год. Также в контракте было прописано условие: если Антуан сыграет более 50% матчей за "кольчонерос" – автоматически активируется опция выкупа.

Барселона стоит на том, что первоначальный контракт был рассчитан на сезон-2021/22, в течение которого Гризманн отыграл половину доступного времени за Атлетико. В Мадриде считают, что условие распространяется на два года соглашения, поэтому выкуп пока не обязателен.

Атлетико в последних матчах хитрит, выпуская Гризманна в каждом матче после 60 минуты. Француз все равно успевает принести команде Симеоне пользу (забил 3 гола), а также унижает публично Барселону, целуя эмблему Атлетико.