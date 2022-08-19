Мадридці хочуть уникнути автоматичної активації пункту викупу чемпіона світу у Барси за 40 млн євро, інформує Mundo Deportivo.

Атлетіко лаконічно відреагував на можливість продати Феліша за 130 мільйонів

Орендна угода між клубами розрахована на 2 сезони. Атлетіко буде зобов'язаний викупити Грізманна, якщо той в обох кампаніях награє 45 і більше хвилин у понад 50% матчів, коли він доступний (враховуються травми і дискваліфікації). У минулому сезоні ця частка сягнула 82,5%, але тепер "матрацники" можуть штучно обмежити ігровий час француза. Атлетіко не хоче платити Барсі 40 млн за гравця, якому у березні стукне 32 роки. Ще залишається варіант, що клуби заздалегідь домовляться про зниження ціни, і Грізманну не доведеться страждати.

Натяк на нову стратегію з'явився вже у першому турі нового сезону. Грізманн отримав лише 28 хвилин на полі, але це не завадило йому вразити ворота Хетафе (3:0).

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