Барселона готова викласти за Кулібалі 120 млн євро

Захисник Наполі Каліду Кулібалі може переїхати на Камп Ноу вже цієї зими.

Барселона готова оформити рекордний трансфер захисника та викласти за Каліду Кулібалі 120 млн євро, які вимагає президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс, повідомляє газета Il Mattino.

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За інформацією видання, босів каталонського клубу не задовільняє гра Жерара Піке, який думає про президентське крісло Барселони.

У поточному сезоні 27-річний сенегалець відіграв 18 матчів у Серії А та віддав 2 результативні передачі.

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