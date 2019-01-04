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Барселона готова викласти за Кулібалі 120 млн євро

17:55 29 Читать на русском
Барселона готова викласти за Кулібалі 120 млн євро
Каліду Кулібалі / Фото: соцмережі

Захисник Наполі Каліду Кулібалі може переїхати на Камп Ноу вже цієї зими.

Барселона готова оформити рекордний трансфер захисника та викласти за Каліду Кулібалі 120 млн євро, які вимагає президент неаполітанців Ауреліо Де Лаурентіс, повідомляє газета Il Mattino.

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За інформацією видання, босів каталонського клубу не задовільняє гра Жерара Піке, який думає про президентське крісло Барселони.

У поточному сезоні 27-річний сенегалець відіграв 18 матчів у Серії А та віддав 2 результативні передачі.

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Теги
Трансфери Італія Барселона Барселона Каліду Кулібалі Каліду Кулібалі Наполі Наполі
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