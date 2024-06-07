Алессандро Неста перебуває всього за крок від того, щоб стати наступним головним тренером Монци.

Алессандро Неста замінить Рафаеле Палладіно на посаді головного тренера Монци. Як інформують TMW і Джанлука Ді Марціо, легенда Лаціо та Мілана є основним кандидатом на цю посаду. Офіційне призначення може відбутися вже сьогодні, 7 червня.

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Неста провів останній сезон як наставник Реджани в Серії В. Під його керівництвом команда фінішувала на 11-му місці турнірної таблиці. Контракт Алессандро з клубом спливає наприкінці червня, тому він має право вести переговори і підписувати контракт із новим роботодавцем.

Нагадаємо, що колишній наставник Монци Палладіно пішов на підвищення у Фіорентину.

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