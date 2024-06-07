"Думаю, я, Забарний, Циганков зробили певну рекламу для нинішнього покоління українських гравців. Зараз вже питають, хто в Україні ще може. Гадаю, незабаром багато наших футболістів будуть грати у топ-чемпіонатах Європи.

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Це зовсім інше покоління. Зараз всі стали більш професійними. Можу сказати за себе і за Віктора – ми в Жироні постійно працюємо над собою, і вони трошки у шоці від цього, бо вони не звикли до цього. Після тренування ми йдемо у зал. Перед тренуванням ми у залі. Вони на нас дивляться зовсім по-іншому зараз.

Раніше для них український футболіст був – це такий лінивий, десь загуляти, випити. У них була така картинка, такий профайл українського футболіста. Думаю, що тепер все по-іншому", – резюмував Довбик в інтерв'ю прес-службі УАФ.

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