Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін влітку може покинути лісабонський клуб, повідомляє Sportarena.

Прогрес Судакова, лідерство Шахтаря, у топ-10 лише 3 представники Динамо: Transfermarkt оновив ціни на гравців УПЛ

За інформацією джерела, 22-річний воротар зацікавив двох чемпіонів топових європейських ліг. Зокрема, уважно спостерігає за Анатолієм Манчестер Сіті. Зазначається, що наразі невідомо, чи розглядають Трубіна як основного голкіпера, чи як якісну заміну Едерсону, але у шорт-лісті "містян" він точно посідає провідне місце.

Окрім Ман Сіті підписати Анатолія також хоче Інтер – міланці вже намагалися "завербувати" українця минулого літа.

Нагадаємо, у сезоні, що минув, Трубін провів за Бенфіку 48 матчів, в яких пропустив 47 голів (у 17 поєдинках відстояв "на нуль"). Його контракт з португальцями чинний до 30 червня 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.

Шевченко дав інтерв'ю Gazzetta – про війну, фаворитів Євро і завдання для Реброва, трьох українських зірок для Мілана