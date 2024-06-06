Видання Relevo повідомило, що у послугах голкіпера Реала Андрія Луніна зацікавлена інша столична команда – Атлетіко. Щоправда, угоду вважають малоймовірною через достатньо напружені стосунки між клубами. На користь зміни клубної прописки Луніна називаються два фактори: 1. Небажання Луніна та його дружини Анастасії покидати Мадрид, 2. Особисті зв'язки нового агента українця Жорже Мендеша із "матрацниками". Окрім цього, журналісти Relevo називають Луніна "гарячою картоплиною", тобто найбільш затребуваним активом серед усіх гравців Реала у це міжсезоння (раніше "вершкові" відхилили пропозицію Ньюкасла, який запропонував за українця 40 млн євро).

Не вщухає інтерес і до українського нападника Жирони Артема Довбика. Головним претендентом досі залишається той же Атлетіко, який побоюється, що фінансово потужніші клуби АПЛ можуть спокійно перебити пропозицію мадридців. У британському інфополі уже з'явились інсайди про те, що на Артема поклав око Челсі, який відкинув ідею із підписанням Віктора Осімхена. Про це і не тільки дивіться у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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