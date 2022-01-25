Оборонець вирішив не продовжувати контракт з мюнхенцями і влітку покине клуб на правах вільного агента. Відтак, новому роботодавцю не доведеться платити за трансфер.

Зюле вирішив піти з Баварії

За інформацією журналіста Крістіана Фалька, такі умови привабливі для Барселони. Каталонці розраховують безкоштовно підписати 26-річного центрального захисника, запропонувавши йому довгостроковий контракт.

Ніклас Зюле проводить у Баварії вже п'ятий сезон. У складі мюнхенців він перемагав у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та клубному чемпіонаті світу, по чотири рази вигравав Бундеслігу та Суперкубок Німеччини, а також двічі ставав володарем Кубка Німеччини.

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