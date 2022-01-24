Оборонець Баварії Ніклас Зюле не продовжуватиме контракт з мюнхенцями.

Ніклас Зюле повідомив керівництву Баварії, що покине клуб після завершення сезону, повідомляє журналіст Крістіан Фальк у Twitter.

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Влітку завершується контракт 26-річного німця, а продовжувати співпрацю гравець не збирається. Раніше зазначалось, що захисник не домовився з клубом щодо зарплати.

Нагадаємо, у 2017-му Баварія заплатила Хоффенхайму 20 млн євро за Нікласа. У футболці Баварії Зюле провів 158 матчів, у нинішньому сезоні – 25.

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