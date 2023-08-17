Феліш погрожує Атлетіко розірвати контракт, щоб втекти в Барселону – планам перешкоджає неймовірна клаусула
Нападник збірної Португалії та Атлетіко Жоау Феліш відчайдушно хоче покинути команду Дієго Сімеоне.
Ситуація з майбутнім португальської зірки досі не вирішена. Жоау Феліш після своїх слів, що мріяв завжди грати за Барселону, остаточно зіпсував відносини з головним тренером Атлетіко Дієго Сімеоне.
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Як повідомляє El desmarque, португалець все ще сподівається приєднатися до каталонців у це трансферне вікно. Феліш оголосив своє рішення агентам та керівництву Атлетіко. Втім, мадридський клуб не хоче відпускати гравця саме в Барселону.
Португалець навіть погрожував "матрацникам" розірванням контракту. Однак керівництво Атлетіко розглядає намір Феліша як жарт, оскільки в контракті футболіста прописана клаусула у розмірі 350 мільйонів євро, яку йому доведеться виплатити.
Нагадаємо, що перехід Жоау Феліша з Бенфіки у 2019 році за 127 млн став найдорожчим трансфером в історії Атлетіко. За мадридців португалець зіграв в 131 матчі. В його активі 34 голи та 18 результативних передач.
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