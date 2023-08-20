Кадис в рамках 2-го тура Ла Лиги 2023/24 потерпел выездное поражение от Барселоны (0:2). Отчёт о матче читайте на "Футбол 24".

Барселона неудачно стартовала в новом сезоне Ла Лиги, расписав скандальную ничью с Хетафе. В том поединке за грубость удалили Рафинью, поэтому его позицию на правом фланге атаки занял 16-летний Лемин Ямал. Таким образом, он стал самым молодым футболистом в XXI веке, которому удалось выйти в основе в матче Ла Лиги.

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Травмированного Араухо заменить в центре обороны некому, поэтому эту позицию закрыл Де Йонг. Кунде, в свою очередь, расположился на правом фланге защиты.

В гости к каталонцам приехал Кадис, с которым Барселоне традиционно трудно. Первый тайм отчетной встречи не стал исключением – "желтая субмарина" достойно держалась в среднем блоке 4-4-2, нанеся четыре удара против восьми. У андалусийцев даже была реальная возможность открыть счет до перерыва.

Ее упустил Рохер, который на 35-й минуте отобрал мяч у Бальде и вылетел на свидание с тер Штегеном. Переиграть немца ему не удалось – тот парировал удар Марти. Таким образом, Марк-Андре отразил 35 из 38 ударов в домашних матчах Ла Лиги, если считать со старта предыдущего сезона.

В первые 20 минут Барселона ничего не создала, но потом "подводникам" таки стало тяжело. На 24-й забивать Левандовски – тот ворвался в штрафную под заброску из глубины и пробил затылком, однако Ледесма выручил Кадис.

На 29-й же защитник Кадиса махнул мимо мяча, позволив Ямалу ворваться на правый край штрафной площадки. Юный хавбек попытался закрутить сферу в дальнюю девятку, однако Ледесма в сногсшибательном прыжке спас гостей.

Выручил он и на 34-й минуте, когда Кунде влетел на линию вратарской и подправил заброс из глубины от Педри. После этого андалусийцы несколько отвели гранда от собственной штрафной.

Отдыхать команды отправились при нулях на табло. Второй же тайм начался с качелей, которые могли дорого стоить Барселоне и Кадису. Ледесми пришлось спасать всего через несколько секунд после возобновления игры – он парировал обводящий удар Ямала с правого края штрафной. Мяч прилетел на ногу Левандовски, однако тот не успел сориентироваться.

Угловой на 51-й минуте завершился заблокированным замыканием от Кунде, после которого Ромеу подхватил отскок и пробил боковыми ножницами. Этот выстрел тоже накрыли. На 54-й же минуте Гави замкнул подачу с корнера, направив мяч за шиворот Ледесми в дальнюю девятку – впрочем, за гостей вступилась перекладина!

Кадис ответил не менее остро. Воспользовавшись обрезкой каталонцев, Рамос и Рохер выбежали в контратаку 2-в-2, однако несколько затормозили в завершении. Тем не менее, Марти смог отдать передачу под удар Алькарасу метров с 10-ти – Рубен пробил мимо ворот! На 63-й же минуте Рамос получил разрезной пас от Рохера, обыграл двух соперников в штрафной и бахнул в дальнюю девятку – мяч прошел рядом со штангой!

Следующие 20 минут оказались не такими яркими. Кадис уверенно оборонялся, ничего не позволяя Барселоне. Хави пришлось выпускать на поле Абде, Фати, Роберто и Феррана, но до 80-х минут загадать можно только выстрел Абде метров с 20-ти – без проблем для Ледесмы.

Казалось, что Кадис таки сотворит сенсацию, однако на 82-й минуте хозяева все же прошили отважного голкипера. Педри получил мяч на правом фланге, сместился в центр и отдал пас Гюндогану. Сам хавбек побежал открываться в штрафную – Илкай отдал ему своевременный заброс. Педри замкнул ее в падении. 1:0!

После этого Кадис вынужден был раскрываться, что вылилось в еще два гола. Фаби забивал после комбинации на 90-й минуте, замыкая передачу от Левандовски, однако взятие ворот отменили из-за офсайда. На 90+4-й же отличился Торрес – Левановски отдал ему скидку под рывок на рандеву с Ледесмой. 2:0!

Именно с этим счетом матч и подошел к концу, хотя Мачис еще при 1:0 мог спасти Кадис ударом с левого края штрафной. Мяч прошел над перекладиной. В итоге, финальный свисток зафиксировал победу Барселоны – первую в новом сезоне.

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