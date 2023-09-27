Барселона не витрачає час даремно і розпочала працювати над літньою трансферною кампанією.

Жоау Канселу досить швидко адаптувався в команді Хаві та вже став цінним гравцем для каталонців. Враховуючи вдалий старт португальського захисника в Ла Лізі, Барселона прагне залишити його в клубі.

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Як повідомляє Managing Barça з посиланням на El Chiringuito, каталонці досягли усної домовленості з Манчестер Сіті щодо викупу Канселу. Барселона заплатить за захисника 35 мільйонів євро. Сам португалець бажає залишитися у складі "блаугранас".

Нагадаємо, Жоау Канселу в поточному сезоні зіграв за Барселону в п'яти матчах, забивши два м'ячі та оформивши одну результативну передачу.

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