Барселона не тратит время зря и начала работать над летней трансферной кампанией.

Жоау Канселу достаточно быстро адаптировался в команде Хави и уже стал ценным игроком для каталонцев. Учитывая удачный старт португальского защитника в Ла Лиге, Барселона стремится оставить его в клубе.

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Как сообщает Managing Barça со ссылкой на El Chiringuito, каталонцы достигли устной договоренности с Манчестер Сити относительно выкупа Канселу. Барселона заплатит за защитника 35 миллионов евро. Сам португалец желает остаться в составе "блаугранас".

Напомним, Жоау Канселу в текущем сезоне сыграл за Барселону в пяти матчах, забив два мяча и оформив одну результативную передачу.

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