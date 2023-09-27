Шанс на одноосібне лідерство для українців у відеоогляді матчу Мальорка – Барселона – 2:2
08:24 - Читать на русском
Мальорка не втримала перемогу над Барселоною в рамках 7-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
8’ Ведат Мурікі
45+3’ Абдон Пратс Бастідас
Рафінья 41’
Фермін Лопес 75’
8’ Ведат Мурікі
41’ Рафінья
45+3’ Абдон Пратс Бастідас
75’ Фермін Лопес
Підопічні Хаві Ернандеса вдруге у цьому сезоні втратили очки. Проти Мальорки взагалі двічі довелося відіграватися. Таким чином завершилася переможна серія Барселони проти цього суперника, яка тривала 11 матчів і розтягнулася на 11 років.
Барселона розписала бойову нічию з Мальоркою, знову пропустивши два голи
Навіть нічиєї каталонцям вистачило, аби вийти на перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Однак Жирона має лише на одне очко менше. Команді Довбика і Циганкова потрібно сьогодні обіграти Вільяреал, щоб вибратися на вершину. Мальорка розташувалася на 15-й сходинці, набравши лише 6 очок.
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