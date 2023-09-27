Мальорка не втримала перемогу над Барселоною в рамках 7-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Підопічні Хаві Ернандеса вдруге у цьому сезоні втратили очки. Проти Мальорки взагалі двічі довелося відіграватися. Таким чином завершилася переможна серія Барселони проти цього суперника, яка тривала 11 матчів і розтягнулася на 11 років.

Барселона розписала бойову нічию з Мальоркою, знову пропустивши два голи

Навіть нічиєї каталонцям вистачило, аби вийти на перше місце в турнірній таблиці Ла Ліги. Однак Жирона має лише на одне очко менше. Команді Довбика і Циганкова потрібно сьогодні обіграти Вільяреал, щоб вибратися на вершину. Мальорка розташувалася на 15-й сходинці, набравши лише 6 очок.