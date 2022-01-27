26-річний іспанець незабаром перейде в Барселону, якщо не станеться жоден форс-мажор, інформує журналіст Жерар Ромеро.

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"Блаугранас" домовились з Вулверхемптоном щодо оренди Траоре до кінця поточного сезону "на вигідних для іспанського клубу умовах". Джерело зазначає, що підписання Адами напряму не залежить від ситуації з контрактом Усмана Дембеле.

До слова, Адама Траоре є вихованцем Барси, але покинув клуб у 2015-му. В Англії вінгер виступав за Астон Віллу й Мідлсбро, а футболку "вовків" почав одягати в 2018 році. Цього сезону провів 23 матчі, у яких забив лише один м'яч.

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