Непорозуміння Усмана Дембеле з Барселоною та Хаві Ернандесом, схоже, не вщухають.

Напередодні відбулась перша зустріч головного тренера й Мусси Сіссоко, де обговорювалось майбутнє французького вінгера. Агент Дембеле чітко хотів зрозуміти становище свого футболіста у Барсі після всіх новин, що з'явились у пресі.

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Хаві пояснив, що "блаугранас" хотіли зберегти гравця, а підтвердженням цьому були пропозиції щодо нового контракту, які відхиляв Дембеле з менеджером. Сіссоко уточнив, що буде, якщо нову угоду не підпишуть, а Усман не покине команду до кінця трансферного вікна (31 січня). Наставник каталонців відповів: "Якщо жоден із варіантів не буде реалізований, він більше не гратиме за Барселону".

Сама зустріч відбувалась у ненапруженій атмосфері, а обидві сторони заявили, що розуміють, наскільки важливо знайти спільну мову у ситуації, що склалась, повідомляє Marca.

У поточній кампанії Усман Дембеле провів 11 матчів, відзначився голом та 2 асистами. Його контракт з клубом завершується влітку.

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