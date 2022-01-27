Игрок Вулверхэмптона и сборной Испании Адама Траоре вплотную приблизился к возобновлению карьеры в родном клубе.

26-летний испанец в скором времени перейдет в Барселону, если не произойдет форс-мажор, сообщает журналист Жерар Ромеро.

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"Блаугранас" договорились с Вулверхэмптоном относительно аренды Траоре до конца текущего сезона "на выгодных для испанского клуба условиях". Источник отмечает, что подписание Адамы напрямую не зависит от ситуации с контрактом Усмана Дембеле .

К слову, Адама Траоре является воспитанником каталонского клуба, но покинул Барсу в 2015-м. В Англии вингер выступал за Астон Виллу и Мидлсбро, а футболку "волков" начал одевать в 2018 году. В этом сезоне провел 23 матча, в которых забил всего один мяч.

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