Нападник Ювентуса Альваро Мората знову має проблеми з трансфером у команду Хаві Ернандеса.

"Стара синьйора" майже повністю узгодила перехід Душана Влаховіча з Фіорентини, який може стати заміною Мораті. Втім, Ювентус поки не відпускає Альваро в Барселону, інформує журналіст Жерар Ромеро.

П'яніч застеріг Морату від переходу в Барселону

Ба більше, вставляє палки в колеса і Атлетіко, якому належать права на іспанського форварда. "Матрацники" не хочуть, щоб 29-річний футболіст грав за Барселону на правах оренди, через що ставлять ультиматуми каталонцям.

Нагадаємо, контракт Альваро Морати з Ювентусом розрахований до літа. У 29-ти матчах кампанії 2021/22 іспанець забив 8 м'ячів та віддав 5 результативних передач.

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