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Барселона дізналась дедлайни щодо трансферу Лаутаро – каталонцям варто поквапитись

17:00 12 Читать на русском
Барселона дізналась дедлайни щодо трансферу Лаутаро – каталонцям варто поквапитись
Лаутаро Мартінес / Фото Instagram

Якщо Барса не має наміру переплачувати за форварда Інтера Лаутаро Мартінеса, то їм варто невідкладно починати перемовини з Інтером.

"Лаутаро – важливий орієнтир для Інтера, не дуже хотілося б його продавати.

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Єдиний інструмент для його продажу – це виплата 111 млн євро до 7 липня. Вірю, що аргентинець може розвиватися разом з нами, ми зустрінемося і обговоримо цю можливість", – цитує спортдира міланців Джузеппе Маротту Sky Sports.

За інформацією ЗМІ, головним претендентом на форварда є Барселона. Після 7 липня ціна на Лаутаро значно збільшиться.

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Теги
Іспанія Трансфери Інтера Інтер Інтер Барселона Барселона Трансфери Трансфери Барселони Лаутаро Мартінес Лаутаро Мартінес
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