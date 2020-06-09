Барселона узнала дедлайны относительно трансфера Лаутаро – каталонцам стоит поторопиться

Если Барса не намерена переплачивать за форварда Интера Лаутаро Мартинеса, то им следует безотлагательно начинать переговоры с Интером.

"Лаутаро – важный ориентир для Интера, не очень хотелось бы его продавать.

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Единственный инструмент для его продажи – это выплата 111 млн евро до 7 июля. Верю, что аргентинец может развиваться вместе с нами, мы встретимся и обсудим эту возможность", – цитирует спортдира миланцев Джузеппе Маротта Sky Sports.

По информации СМИ, главным претендентом на форварда является Барселона. После 7 июля цена на Лаутаро значительно увеличится.

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