Інтер анонсував підписання топ-гравця на заміну Лаутаро

Спортивний директор Інтера Джузеппе Маротта поділився трансферними планами "нерадзуррі".

"Якщо Лаутаро покине Інтер, його змінить топ-гравець. Федеріко К'єза? Мені він дуже подобається, але коштує занадто дорого.

Інтер домовився про перехід Тоналі, – CdS

Сандро Тоналі? Його ми можемо підписати", – цитує Маротту La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, головним претенднтом на Лаутаро ЗМІ називають Барселону.

У нинішньому сезоні Серії А Мартінес провів 22 матчі, в яких відзначився 11-ма голами та 4-ма асистами.

Лаутаро – неминуча трансферна бомба: за нього б'ються "класичні" вороги, а батько підштовхує до Зінченка та Ко