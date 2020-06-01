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Барселона давала шалені гроші за нового Пірло, ПСЖ також зацікавлений – сам гравець має інші пріоритети

11:50 561 Читать на русском
Барселона давала шалені гроші за нового Пірло, ПСЖ також зацікавлений – сам гравець має інші пріоритети
Сандро Тоналі / АР

Президент Брешії Массімо Челліно не приховує, що головна перлина його клубу Сандро Тоналі користується чималим попитом на ринку.

"Я закохуюся в деяких гравців, і я б ніколи не хотів їх продавати. Створити навколо нього гарну команду, команду для задоволення, було моєю мрією. Однак, я розумію, що у хлопця є важливі особисті цілі, сім'я, яка підтримує його, особливо мати.

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Насер Аль-Хелаїфі хотів би бачити його в ПСЖ, він писав мені навіть сьогодні, але Сандро не хоче їхати до Франції. Інтер і Юве – місця, які він вважає кращими для себе. Президент Наполі Де Лаурентіс запропонував мені 40 мільйонів, Фіорентина готова зробити крок, але доля Тоналі більш-менш вирішена. До мене зверталась Барселона – 65 мільйонів плюс два дуже цікаві гравці по 7 з половиною кожен, один з них захисник. Я вважаю, що каталонські боси отримали відповідь, яка їм не сподобалася", – заявив Челліно в інтерв'ю Corriere dello Sport.

У нинішньому сезоні Сандро Тоналі провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 5 результативних передач. Контракт "нового Пірло" з Брешією розрахований до літа 2021-го з опцією продовження ще на рік.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Італія Трансфери Барселона Барселона Іспанія Сандро Тоналі Сандро Тоналі Массімо Челліно Брешія Брешія
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