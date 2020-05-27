Брешія розірве контракт з Балотеллі

Президент "ластівок" Массімо Челліно втомився від вибриків форварда збірної Італії Маріо Балотеллі.

Власник відвертого аутсайдера Серії А Массімо Челліно прийняв рішення розірвати контракт з одіозним форвардом Маріо Балотеллі після закінчення сезону, повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

Балотеллі не тренується з основною командою Брешії

Таке рішення викликане поведінкою 29-річного футболіста – Балотеллі 10 днів не з'являвся на тренуваннях, хоча керівництво Серії А дозволило клубам тренуватися в маленьких групах з початку травня. Після повернення скандальний нападник спровокував конфлікт з Челліно і був покараний за порушення дисципліни тренуваннями окремо від решти команди.

Чинний контракт Балотеллі з Брешією закінчується у 2022 році, проте сторони домовилися розірвати угоду за обопільною згодою. У поточному сезоні форвард зіграв у Серії А 19 поєдинків, в яких забив 5 голів. Transfermarkt оцінює гравця у 5,5 млн євро.

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