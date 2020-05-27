toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО - ОЛІМПІК ШАХТАР - ОБОЛОНЬ-БРОВАР КАРПАТИ КОРОНАВІРУС

Брешія розірве контракт з Балотеллі

17:15 222 Читать на русском
Брешія розірве контракт з Балотеллі
Маріо Балотеллі / Фото з відкритих джерел

Президент "ластівок" Массімо Челліно втомився від вибриків форварда збірної Італії Маріо Балотеллі.

Власник відвертого аутсайдера Серії А Массімо Челліно прийняв рішення розірвати контракт з одіозним форвардом Маріо Балотеллі після закінчення сезону, повідомляє видання La Gazzetta dello Sport.

Балотеллі не тренується з основною командою Брешії

Таке рішення викликане поведінкою 29-річного футболіста – Балотеллі 10 днів не з'являвся на тренуваннях, хоча керівництво Серії А дозволило клубам тренуватися в маленьких групах з початку травня. Після повернення скандальний нападник спровокував конфлікт з Челліно і був покараний за порушення дисципліни тренуваннями окремо від решти команди.

Чинний контракт Балотеллі з Брешією закінчується у 2022 році, проте сторони домовилися розірвати угоду за обопільною згодою. У поточному сезоні форвард зіграв у Серії А 19 поєдинків, в яких забив 5 голів. Transfermarkt оцінює гравця у 5,5 млн євро.

Барселона не потрапила в ЛЧ, Атлетіко вилетів з Прімери, Ліверпуль втратив понад 100 млн – шокуючі наслідки великих угод

blog_ava
"Перейшов за пляшку горілки": екс-голкіпер збірної Росії, якого принизив Шевченко, прокоментував свій трансфер у Факел
10:02
4317
Теги
коронавірус Маріо Балотеллі Маріо Балотеллі Італія Массімо Челліно
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
38
хв
РБ Лейпциг
19:30
Герта
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук