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Барселона давала огромные деньги за нового Пирло, ПСЖ также заинтересован – сам игрок имеет другие приоритеты

11:50 84 Читати українською
Барселона давала огромные деньги за нового Пирло, ПСЖ также заинтересован – сам игрок имеет другие приоритеты
Сандро Тонали / АР

Президент Брешии Массимо Челлино не скрывает, что главная жемчужина его клуба Сандро Тонали пользуется большим спросом на рынке.

"Я влюбляюсь в некоторых игроков, и я бы никогда не хотел их продавать. Создать вокруг него хорошую команду, команду для удовольствия, было моей мечтой. Однако, я понимаю, что у парня есть важные личные цели, семья, которая поддерживает его, особенно мать.

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Насер Аль-Хелаифи хотел бы видеть его в ПСЖ, он писал мне даже сегодня, но Сандро не хочет ехать во Францию. Интер и Юве – места, которые он считает лучшими для себя. Президент Наполи Де Лаурентис предложил мне 40 миллионов, Фиорентина готова сделать шаг, но судьба Тонали более или менее решена. Ко мне обращалась Барселона – 65 миллионов плюс два очень интересные игроки по 7 с половиной каждый, один из них защитник. Я считаю, что каталонские боссы получили ответ, который им не понравился", – заявил Челлино в интервью Corriere dello Sport.

В нынешнем сезоне Сандро Тонали провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 5 результативных передач. Контракт "нового Пирло" с Брешией рассчитан до лета 2021-го с опцией продления еще на год.

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ПСЖ ПСЖ Италия Трансферы Барселона Барселона Испания Сандро Тонали Сандро Тонали Массимо Челлино Брешия Брешия
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