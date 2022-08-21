Депай погодив з Барселоною розрив контракту. Каталонці прагнуть якнайшвидше позбутися футболіста, однак Мемфіс затягує процес, щоб не залишитися ні з чим.

Барселона відпустить Депая в Ювентус безкоштовно, але знайшла несподіваний спосіб заробити

Нідерландець чекає зеленого світла від Ювентуса, який повинен його підібрати вільним агентом, повідомляє Фабріціо Романо.

Мемфіс не горить бажанням покидати Барселону через рік після переходу. Однак поява Обамеянга та Лєвандовскі на Камп Ноу робить його глибоким резервістом.

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