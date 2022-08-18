Депай веде переговори щодо переходу в Ювентус. Сторони узгоджують останні деталі угоди, яка буде розрахована на два сезони. Зарплата 28-річного форварда становитиме 6 мільйонів євро на сезон, стверджує Джанлука Ді Марціо.

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За інформацією джерела, туринцям не доведеться платити за цей перехід. Мемфіс розірве контракт з Барселоною та перебереться в Серію А на правах вільного агента. Однак каталонці таки отримають вигоду – Ювентус відмовиться від частини бонусів, які міг отримати за виступи Міралема П'яніча.

Зауважимо, що такий сценарій доволі вигідний для каталонців. Минулого літа Барселона також безкоштовно підписала Депая. Нідерландець не став важливим гравцем для команди, а прощання з ним дозволить звільнити таке необхідне місце у зарплатному фонді клубу.

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