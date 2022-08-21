Депай согласовал с Барселоной разрыв контракта. Каталонцы стремятся как можно быстрее избавиться от футболиста, однако Мемфис затягивает процесс, чтобы не остаться ни с чем.

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Нидерландец ждет зеленый свет от Ювентуса, который должен подобрать его свободным агентом, сообщает Фабрицио Романо.

Мемфис не горит желанием покидать Барселону спустя год после перехода. Однако появление Обамеянга и Левандовски на Камп Ноу делает его глубоким резервистом.

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