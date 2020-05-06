Барселона боїться конкуренції Реала та Манчестер Юнайтед у боротьбі за Лаутаро

У каталонської Барселони можуть виникнути труднощі з трансфером нападника міланського Інтера Лаутаро Мартінеса.

"Синьо-гранатові" побоюються, що інші клуби включаться в активну боротьбу за 22-річного аргентинця, що призведе до підвищення його вартості, повідомляє ESPN.

Барселона пропонує за Лаутаро 80 мільйонів і трьох гравців – доля форварда визначиться протягом 10 днів

Зазначається, що Інтер не зацікавлений у продажу Мартінеса на будь-яких умовах, тому хоче, щоб Барселона виплатила відступні за футболіста, які становлять 111 млн євро. Каталонський клуб не готовий заплатити такі гроші і намагається знизити суму трансферу, включивши в угоду декількох своїх гравців.

На Мартінеса також претендують мадридський Реал, Манчестер Юнайтед і Парі Сен-Жермен. Сам футболіст мріє грати за Барселону поруч з Мессі. До слова, в нинішньому сезоні аргентинець провів за Інтер 31 матч у всіх турнірах і забив 16 м'ячів.

Лаутаро – неминуча трансферна бомба: за нього б'ються "класичні" вороги, а батько підштовхує до Зінченка та Ко