Барселона боится конкуренции Реала и Манчестер Юнайтед в борьбе за Лаутаро

В каталонской Барселоны могут возникнуть трудности с трансфером нападающего миланского Интера Лаутаро Мартинеса.

"Сине-гранатовые" опасаются, что другие клубы включатся в активную борьбу за 22-летнего аргентинца, что приведет к повышению его стоимости, сообщает ESPN.

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Отмечается, что Интер не заинтересован в продаже Мартинса на любых условиях, поэтому хочет, чтобы Барселона выплатила отступные за футболиста, которые составляют 111 млн евро. Каталонский клуб не готов заплатить такие деньги и пытается снизить сумму трансфера, включив в соглашение нескольких своих игроков.

На Мартинеса также претендуют мадридский Реал, Манчестер Юнайтед и Пари Сен-Жермен. Сам футболист мечтает играть за Барселону рядом с Месси. К слову, в нынешнем сезоне аргентинец провел за Интер 31 матч во всех турнирах и забил 16 мячей.

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