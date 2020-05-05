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Барселона пропонує за Лаутаро 80 мільйонів і трьох гравців – доля форварда визначиться протягом 10 днів

5 травня 10:32 2039 Читать на русском
Барселона пропонує за Лаутаро 80 мільйонів і трьох гравців – доля форварда визначиться протягом 10 днів
Лаутаро Мартінес

Аргентинський форвард Лаутаро Мартінес може й не перейти в Прімеру. Барселона та Інтер далекі від узгодження трансферу.

Барселона сформувала солідну пропозицію за Лаутаро: 80 мільйонів євро, які будуть виплачувати впродовж кількох років. На додачу каталонці готові відпустити в Італію правого захисника Нелсона Семеду, лівого фулбека Хуніора Фірпо та центрбека Жана-Клера Тодібо, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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"Блаугранас" встановили Інтеру дедлайн у трансфері Мартінеса – міланці повинні вирішити долю форварда за 10 днів. Футболіст мріє грати за Барселону поруч з Мессі, однак перехід може не відбутися.

Інтеру пропозиція Барси видається скупою. "Нерадзуррі" хочуть отримати 111 млн євро, які прописані в контракті аргентинця. Будь-які запити до 90 мільйонів італійський клуб навіть не має наміру розглядати. Цілком ймовірно, що на цьому переговори щодо Лаутаро зупиняться.

Керівництво Інтера вважає, що ще один рік у команді Конте підвищить ціну на Мартінеса. До слова, в нинішньому сезоні аргентинець провів за міланців 31 матч у всіх турнірах і забив 16 м'ячів.

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