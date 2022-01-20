Барселона близка к согласованию нового контракта с Гави – в составе будет третья жемчужина на миллиард евро
Барселона настроена обеспечить продолжительное сотрудничество с полузащитником Гави.
Переговоры между клубом и 17-летним игроком находятся на финальной стадии, утверждает журналистка СОРЕ Елена Кондис.
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Соглашение пролонгируют на 3 года – до лета 2026-го вместо нынешнего до 2023-го. Гави станет третьим игроком в составе Барселоны, которому пропишут клаусулу в один миллиард евро. Ранее так оценили двух других жемчужин – Фати и Педри.
Добавим, что в текущем сезоне юный полузащитник провел за Барсу 25 матчей, в которых оформил один гол и 3 ассиста. Также Гави пробился в основу сборной Испании.
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